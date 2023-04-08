Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Саутгемптон»

Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «горожан», в составе которых дубль оформил Эрлинг Холанд (45-я и 68-я минуты), по одному мячу забили Джек Грилиш (58) и Хулиан Альварес (74, с пенальти). Автором гола хозяев стал Секу Мара (72).

На счету Холанда в этом сезоне 30 мячей, он является лучшим снайпером турнира. По данным Opta, полузащитник «Сити» Кевин Де Брёйне пятым в Английской премьер-лиге добрался до отметки в 100 результативных передач, но сделал это быстрее всех, ему потребовалось 237 матчей.