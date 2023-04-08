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8 апреля, источник: Sport24

«Торино» с Миранчуком в составе проиграл «Роме» в матче Серии А

«Торино» потерпел домашнее поражение от «Ромы» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Торино
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Источник: Reuters

Единственный гол на 8-й минуте забил форвард римлян Пауло Дибала, реализовавший пенальти. Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук отыграл полный матч и не отметился результативными действиями.

В другом матче тура «Сассуоло» на выезде проиграл «Вероне» (1:2).

«Рома» набрала 53 очка и поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 38 баллами идет 11-м, «Сассуоло» (37) — 12-м, «Верона» (22) — 18-й.

Торино
0:1
Первый тайм: 0:1
Рома
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