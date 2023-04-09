«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии впервые с 2019 года

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Сергей Милинкович-Савич (38-я минута) и Маттиа Дзакканьи (53). У гостей отличился Адриен Рабьо (42).

«Лацио» победил «Ювентус» в чемпионате Италии впервые с 2019 года. В предыдущий раз римский клуб обыграл туринскую команду в национальном первенстве в декабре 2019 года, после чего «старая синьора» одержала четыре победы над «Лацио», еще два раза команды сыграли вничью.

Не проигрывающий в Серии A на протяжении семи встреч «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 29 матчах и отставая от лидирующего «Наполи» на 16 баллов. «Ювентус», прервавший серию из трех побед в чемпионате Италии, с 44 очками идет седьмым. В январе прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) лишила туринцев 15 очков в Серии А за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба.