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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии впервые с 2019 года

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. «Лацио» обыграл «Ювентус» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Лацио
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Сергей Милинкович-Савич (38-я минута) и Маттиа Дзакканьи (53). У гостей отличился Адриен Рабьо (42).

«Лацио» победил «Ювентус» в чемпионате Италии впервые с 2019 года. В предыдущий раз римский клуб обыграл туринскую команду в национальном первенстве в декабре 2019 года, после чего «старая синьора» одержала четыре победы над «Лацио», еще два раза команды сыграли вничью.

Не проигрывающий в Серии A на протяжении семи встреч «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 29 матчах и отставая от лидирующего «Наполи» на 16 баллов. «Ювентус», прервавший серию из трех побед в чемпионате Италии, с 44 очками идет седьмым. В январе прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) лишила туринцев 15 очков в Серии А за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба.

В следующем туре «орлы» 14 апреля на выезде сыграют против «Специи», туринцы 16 апреля в гостях встретятся с «Сассуоло».

Лацио
2:1
Первый тайм: 1:1
Ювентус
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