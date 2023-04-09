«ПСЖ» обыграл «Ниццу», у Месси гол и голевая передача

На 26-й минуте Лионель Месси открыл счёт после передачи Нуну Мендеша. На 76-й минуте Месси выступил в роли ассистента, а мяч в сетку ворот соперника отправил Серхио Рамос.

Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:1, Месси также отметился голом в той игре.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции нынешнего сезона, набрав 69 очков в 30 матчах и опережая идущий вторым «Ланс» на шесть очков. «Ницца» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, у команды 45 баллов.