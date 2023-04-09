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00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вильярреал» вырвал победу в матче чемпионата Испании с «Реалом»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Вильярреал» на выезде обыграл «Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Вильярреал
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Самуэль Чуквуезе (37-я и 80-я минуты), один гол на счету Хосе Луиса Моралеса (71). У хозяев отличился Винисиус Жуниор (48), а на 16-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник гостей Пау Торрес.

«Вильярреал» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении шести матчей (пять побед, одна ничья). Набрав 47 очков, клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Реал» с 59 очками идет вторым. В следующем туре команда из Вильярреаля 15 апреля примет «Вальядолид», мадридцы в тот же день на выезде сыграют против «Кадиса».

Результаты других матчей дня:

«Осасуна» — «Эльче» — 2:1;

«Эспаньол» — «Атлетик» — 1:2;

«Реал Сосьедад» — «Хетафе» — 2:0.

Реал
2:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
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