«Вильярреал» вырвал победу в матче чемпионата Испании с «Реалом»

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Самуэль Чуквуезе (37-я и 80-я минуты), один гол на счету Хосе Луиса Моралеса (71). У хозяев отличился Винисиус Жуниор (48), а на 16-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник гостей Пау Торрес.

«Вильярреал» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении шести матчей (пять побед, одна ничья). Набрав 47 очков, клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Реал» с 59 очками идет вторым. В следующем туре команда из Вильярреаля 15 апреля примет «Вальядолид», мадридцы в тот же день на выезде сыграют против «Кадиса».