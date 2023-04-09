У Холанна — гол-шедевр и новый рекорд, Месси превзошел Роналду, «Реал» проиграл после класико

Англия: травма Рэшфорда и поражение Лэмпарда

Футбол Англия 2022/2023 Тур 30, 8.04.2023, 14:30 Манчестер Юнайтед 2 Эвертон 0

Первый матч субботы вполне мог превратиться в персональный бенефис Пикфорда. Только за первые полчаса он выдал серию крутых сейвов, включая остановленные выходы один на один от Рэшфорда и Антони. Когда же Ван-Биссака, поймав отскок от штанги, не попал в пустой угол, могло показаться, что вратарь «Эвертона» своей игрой спровоцировал комплексы у игроков «МЮ».

По законам жанра хозяев даже могли наказать, однако ворота «ирисок» до перерыва все же сумел поразить Мактоминай. Полузащитника, который еще не забивал в этом чемпионате, явно вдохновила поездка в сборную Шотландии, где он оформил дубли в двух отборочных матчах Евро-2024. Из позитива стоит отметить возвращение на поле не игравшего с конца января Эриксена, а ложкой дегтя стала травма Рэшфорда.

При этом Маркус осчастливил Марсьяля и юного болельщика — голевой передачей и подаренной футболкой соответственно. А Эрик тен Хаг после финального свистка критиковал календарь и говорил о том, что нужно беречь футболистов и нельзя проводить три матча за шесть дней. На самом деле эти игры уместились в неделю, но понять эмоции тренера можно, ведь на ключевом отрезке сезона «МЮ» может лишиться своего самого яркого игрока.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 30, 8.04.2023, 17:00 Брентфорд 1 Ньюкасл Юнайтед 2

Заочный спор конкурентов «МЮ» за места в первой четверке завершился двумя драматичными победами. «Ньюкасл» добился того, что в этом сезоне удавалось только «Арсеналу». А именно — выиграл на поле «Брентфорда». Главной же историей матча стала дуэль Тоуни и Поупа.

Лучший снайпер «пчел» до этого реализовал все 22 своих пенальти, а тут смазал первую из двух попыток. Кроме того, еще в одном эпизоде гол Тоуни отменили после вмешательства ВАР. А второго — уже успешного 11-метрового — оказалась недостаточно даже для ничьей.

Когда счет сравнялся, в протокол попала фамилия голкипера хозяев Райя, однако взятие ворот — заслуга красиво разобравшегося с обороной Жоэлинтона. Вслед за голом Исака отличился еще и Уилсон, но и тут изучение повторов оказалось не в пользу атаки. Из-за этого напряжение держалось до финального свистка, а в концовке снова отлично сыграл Поуп.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 30, 8.04.2023, 17:00 Тоттенхэм Хотспур 2 Брайтон 1

В случае же с «Тоттенхэмом», который благодаря голу Кейна вырвал победу у имевшего шанс приблизиться к «шпорам» «Брайтона», в Лондоне искрило даже рядом с полем. В итоге возглавляющие команды итальянские тренеры — Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби — получили по красной карточке. Но запомнится не это, а роскошный обводящий удар Сон Хын Мина в дальнюю «девятку». Он получился не только красивым, но и вошел в историю, ведь кореец стал первым футболистом из Азии, забившим 100 голов в АПЛ.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 30, 8.04.2023, 17:00 Вулверхэмптон 1 Челси 0

Возвращение Фрэнка Лэмпарда в «Челси» не принесло мгновенных изменений, хотя именно при этом тренере синие в последний раз побеждали на поле «Вулверхэмптона» — было это еще в 2019 году. Но пока в силе прежние тенденции. Во-первых, лондонцы в седьмой раз не смогли ничего изменить, уступая в счете к перерыву. Во-вторых, у них по-прежнему кошмарная реализация. В нескольких эпизодах гостям было забить гораздо проще, чем классно попавшему в угол Матеусу Нуньесу. Как итог — сейчас «Челси» ближе к зоне вылета, чем к первой четверке, где прежде место за синими было чуть ли не забронировано.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 30, 8.04.2023, 19:30 Саутгемптон 1 Манчестер Сити 4

Завершавший игровой день матч увенчался уверенной победой «Манчестер Сити» над последней командой чемпионата. «Саутгемптон» почти продержался до перерыва, но пропустил от Холанна, который идет по графику «больше гола за игру». У норвежца 30 мячей в 27 играх, и ни один футболист в истории турнира не демонстрировал такой скорострельности во время своего первого сезона в АПЛ. Холанн забил бы и больше, однако после шедеврального удара через себя Хосеп Гвардиола заменил своего снайпера, чтобы приберечь его для Лиги чемпионов.

Возможно, уже там Эрлинг побьет еще один рекорд — по суммарной результативности игроков АПЛ с учетом всех турниров. В субботу Холанн повторил достижение отличавшихся по 44 раза ван Нистелроя и Салаха. А еще один герой дня — сделавший 100-ю голевую передачу в английском чемпионате Де Брейне. Теперь в воскресенье «горожане» будут болеть за «Ливерпуль», который в главном матче тура примет «Арсенал». Сейчас двух претендентов на титул разделяют пять очков.

Испания: месть Сетьена

Футбол Испания 2022/2023 Тур 28, 8.04.2023, 22:00 Реал 2 Вильярреал 3

После великолепного кубкового класико «Реал», казалось, должен переключаться на Лигу чемпионов. В национальном чемпионате все понятно, однако Карло Анчелотти ограничился косметическими изменениями в рамках типичной для себя ротации. И, как поначалу думалось, на страсти и желании мадридцев это никак не сказалось. Данную версию проиллюстрировал первый успех — прострел Асенсио спровоцировал автогол Пау Торреса.

Интересно, что соперники «Реала» не поражали собственные ворота на протяжении 89 матчей, а тут сливочные получили два подарка в трех последних турах. Но, наверное, правильнее говорить, что оппоненты ошибаются не на ровном месте — это «Реал» заставляет их допускать просчеты. И если пока еще действующего чемпиона разозлить, как сделал в субботу сравнявший счет Чуквуэзе, те заведутся и возьмут свое.

Когда Винисиус Жуниор вернул Мадриду лидерство сразу после перерыва, это казалось неизбежным. Однако спустя несколько минут бразилец загубил верный момент и дал шанс «подводникам». Они сначала выстрадали второй гол при поддержке ВАР, а потом вырвались вперед после такого удара Чуквеэзе, что и Куртуа оказался бессилен. А в концовке изучение повтора снова оказалось в пользу гостей, избежавших пенальти в свои ворота.

Похоже, мечтающему о месте в четверке «Вильярреалу» победа была нужнее. Он проиграл мадридцам в Кубке Испании, упустив дома перевес в два мяча, но дважды обыграл в чемпионате. И в «Барселоне» обязательно оценят помощь своего бывшего тренера Кике Сетьена.

Италия: Сарри осложнил европейские планы «Ювентуса»

Футбол Италия 2022/2023 Тур 29, 8.04.2023, 21:45 Лацио 2 Ювентус 1

«Аталанта» из-за домашнего проигрыша «Болонье» (0:2) не только упустила возможность воспользоваться пятничными осечками «Интера» и «Милана», но и отпустила в отрыв «Рому». С такой нестабильностью бергамаскам приходится не о Лиге чемпионов думать, а нервно оглядываться назад, чувствуя дыхание «Ювентуса». Туринцы, несмотря на бесконечные скандалы и обвинения, в случае отсутствия новых санкций имеют реальные шансы оставить команду Джан Пьеро Гасперини без еврокубков.

Только с такими ориентирами «Старая синьора» не может позволять себе слабостей вроде ошибки Алекса Сандро. Проиграв позицию Милинковичу-Савичу, бразилец после легкого касания соперника решил усилить впечатления и упал так картинно, что отправившийся к монитору арбитр ему не поверил. Зато это здорово взбодрило бьянконери, и они практически мгновенно отыгрались после подачи углового. Однако успеха лучшего снайпера «Юве» Рабьо (8 мячей) оказалось недостаточно, а оборона снова дала сбой, оставив на убойной позиции Дзакканьи.

Впрочем, сводить все к субботним слабостям команды Массимилиано Аллегри не совсем правильно. Лучше хвалить Маурицио Сарри, который выявил уязвимости гостей, и футболистов «Лацио», воплотивших в жизнь план тренера, а потом отстоявших свое преимущество. Римские «орлы» заслуженно взлетели на второе место и не дают никому к нему приблизиться. А «Юве» по-прежнему в четырех очках от шестого места.

Германия: Киммих разозлил соперника и фанатов

Футбол Германия 2022/2023 Тур 27, 8.04.2023, 16:30 Фрайбург 0 Бавария 1

Всего несколько дней назад эти команды встречались в четвертьфинале Кубка Германии, и та встреча обернулась первым поражением Томаса Тухеля после возвращения на родину.

В субботу «Фрайбург» снова пытался создать «Баварии» проблемы, и гостей в первом тайме спасла штанга. А потом хозяев заставил рисковать-де Лигт, открывший счет потрясающим дальним ударом.

Но интрига держалась до конца, так как Сане упустил два верных момента, и в интервале между этими эпизодами Зоммеру пришлось совершить маленькое чудо.

Напряжение вылилось в конфликт после финального свистка. Все из-за Киммиха, который отпраздновал реванш у сектора с фанатами «Фрайбурга». На него набросились соперники, и капитану «Баварии» после матча пришлось принести извинения за свое поведение.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 27, 8.04.2023, 16:30 Боруссия Д 2 Унион Б 1

«Боруссия» после проигранного класико и вылета из кубкового турнира выставила на игру с занимавшим третье место «Унионом» сверхатакующий состав.

И если активность Адейеми в дебюте вылилась в желтую карточку за симуляцию, то отличившийся в третьем туре подряд Мален открыл счет, замкнув прострел Рафаэла Геррейру. С начала года в чемпионатах топ-5 португальский защитник лидирует по числу голевых передач (9 в девяти матчах).

Правда, легкость оказалась обманчивой. «Унион» прибавил и сумел отыграться, после чего ключевыми факторами стали глубина состава дортмундцев и сделанные Эдином Терзичем замены.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 27, 8.04.2023, 19:30 Герта 0 РБ Лейпциг 1

И конечно, сыграла свою роль настырность не забивавшего с ноября Мукоко. Подписавший с «Боруссией» новый контракт вундеркинд пропустил почти два месяца и своим голом показал, как же его не хватало «шмелям».

Проигрыш «Фрайбурга» дал шанс «Лейпцигу», и «быки» теперь могут гордиться этой неделей.

Сначала они подтвердили репутацию самой кубковой команды страны, добравшись до полуфинала четвертый раз за пять лет, а теперь вернулись в зону Лиги чемпионов.

Автор единственного гола Айдара оставил «Герту» на стыковом 16-м месте, но уже в воскресенье «Штутгарт» и «Шальке» могут отправить команду Сандро Шварца в зону вылета.

Франция: юбилей Маркиньоса

Футбол Франция 2022/2023 Тур 30, 8.04.2023, 22:00 Ницца 0 ПСЖ 2

Кому, как не Месси, вытаскивать «ПСЖ» из мини-кризиса? Кажется, аргентинец не обращает внимания на бесконечные слухи о собственном будущем. Или, наоборот, его вдохновляют подвижки в плане возвращения в «Барселону». Там масса сложностей, но уже есть позитивные сдвиги и взаимное желание. Причем сине-гранатовые считают, что возвращение аргентинской легенды поможет окончательно решить финансовые проблемы.

Все-таки Лео — настоящая легенда «Барсы». А применительно к «ПСЖ» подобной характеристики заслуживает Маркиньюс, сыгравший за парижан уже 400 матчей. Это всего третий случай в истории клуба, и, судя по тому, что бразилец вот-вот подпишет новый контракт, он обязательно побьет рекорд защитника 70−80-х годов прошлого века Жана-Марка Пилоржа (435). Как, кстати, и занимающий второе место Верратти (409).

Итальянец тоже остается в Париже еще на несколько сезонов, в то время как Месси напишет в истории «ПСЖ» лишь несколько глав. Как минимум потому, что именно здесь Лео побил рекорд Криштиану Роналду, забив 702-й мяч в чемпионатах «большой пятерки». Причем аргентинец провел на 105 матчей меньше португальца. Так как тот сейчас в Саудовской Аравии, а Месси туда не собирается и хочет остаться в Европе до Кубка Америки-2024, разрыв может увеличиться.

В этом сезоне Лео с учетом всех турниров набрал больше результативных баллов, чем сыгранных матчей (37 очков в 34 играх). В Ницце кроме гола он ассистировал Серхио Рамосу, и это тоже был исторический успех. Теперь у 30-го номера парижан ровно 1000 результативных баллов в европейских чемпионатах. А еще одного очка на последних минутах аргентинца лишил умудрившийся не попасть в створ с нескольких метров Мбаппе. Что до ситуации в лиге 1, то «ПСЖ» вернул себе шестиочковое преимущество над победившим в пятницу «Лансом».

Статистика дня

5 итальянских полузащитников забивали в этом сезоне за «Монцу». Это рекордный показатель в серии А.

6 голов полузащитника «Реала Сосьедад» Кубо — рекорд сезонной результативности японских игроков в ла лиге.

17 побед в текущем чемпионате Англии одержал «МЮ», превзойдя показатели прошлого сезона.

93,5 процента матчей выиграл в чемпионате Шотландии «Селтик», взявший верх в дерби над «Рейнджерс» (3:2). У «кельтов» 29 побед при одной ничьей и одном поражении.