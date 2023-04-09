Игрок «Реала» Вальверде на парковке напал на футболиста «Вильярреала» после очного матча

После очной встречи Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Как сообщает издание, причина нападения очень серьезная. Как объяснило окружение Вальверде, Баэна издевался над семьей полузащитника «Реала».

В недавнем матче команд в Кубке Испании Баэна в одном из эпизодов пнул Вальверде и сказал ему: «Плачь теперь, что твой сын не родится». В субботнем матче подобное повторилось. Это вывело Вальверде из равновесия и он напал на своего обидчика.

Напомним, что в начале года сообщалось о потере неродившегося ребенка супругами Вальверде.

Как утверждает издание, Баэна думает о том, чтобы обратиться в полицию и заявить о нападении. У клуба имеется соответствующая видеозапись.