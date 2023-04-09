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11:04 (мск), источник: Газета.Ру

Игрок «Реала» Вальверде на парковке напал на футболиста «Вильярреала» после очного матча

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде после матча чемпионата Испании против «Вильярреала» напал на своего соперника по игре Алекса Баэну. Об этом сообщает Marca.

Реал
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Источник: Reuters

После очной встречи Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Как сообщает издание, причина нападения очень серьезная. Как объяснило окружение Вальверде, Баэна издевался над семьей полузащитника «Реала».

В недавнем матче команд в Кубке Испании Баэна в одном из эпизодов пнул Вальверде и сказал ему: «Плачь теперь, что твой сын не родится». В субботнем матче подобное повторилось. Это вывело Вальверде из равновесия и он напал на своего обидчика.

Напомним, что в начале года сообщалось о потере неродившегося ребенка супругами Вальверде.

Как утверждает издание, Баэна думает о том, чтобы обратиться в полицию и заявить о нападении. У клуба имеется соответствующая видеозапись.

В ночь на воскресенье «Реал» уступил «Вильярреалу» со счетом 2:3. Голами отметились Пау Торрес (автогол), Винисиус, Саму Чуквезе (дубль) и Хосе Луис Моралес.

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Реал
2:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
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