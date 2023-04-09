«Монако» потерял очки в Нанте, выиграв первый тайм в два мяча

На 21-й минуте встречи счёт открыл Аксель Дисаси, на 30-й удвоил преимущество гостей Элиот Матазо. В обоих случаях ассистентом выступил крайний защитник монегасков Каю Энрике. Во втором тайме «канарейки» переломили ход игры. Мостафа Мохамед с передачи Людовика Бласа сократил отставание в счёте до минимального, а за десять минут до конца основного времени Блас отличился сам, принеся команде одно очко.