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20:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» на «Энфилде» сыграл вничью с «Арсеналом» — 2:2

В центральном матче 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом».

Ливерпуль
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Канониры» повели с разницей в два гола уже к 28-й минуте благодаря голам Габриэла Мартинелли и Габриэла Жезуса. Однако за три минуты до перерыва египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сумел отквитать один мяч.

На 52-й минуте Салах получил отличную возможность сравнять счёт: рефери Пол Тирни указал на одиннадцатиметровую отметку после фола Роба Холдинга на Диогу Жоте. Однако египтянин попытку не реализовал — мяч прошёл в сантиметрах от стойки ворот.

На 87-й минуте матча бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино сумел восстановить равенство на табло. Таким образом, матч завершился ничейным исходом — 2:2.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии нынешнего сезона, набрав 73 очка в 30 играх. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» — 6 баллов. При этом, у подопечных Пепа Гвардиолы на одну игру меньше, чем у «канониров». «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка.

Напомним, что встреча команд в первом круге на «Эмирейтс» завершилась победой «Арсенала» со счётом 3:2. На голы Дарвина Нуньеса и Фирмино «канониры» ответили голом Мартинелли и дублем Букайо Саки.

Ливерпуль
2:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал
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