«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в прошлом сезоне
Associated Press опубликовал рейтинг команд по призовым за сезон-2021/22.
Associated Press опубликовал рейтинг команд по призовым за сезон-2021/22.
Лидером является «Реал», ставший победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка. Мадридцы получил от организации 133,7 млн евро. В эту сумму вошли базовая выплата за участие в турнире, бонус за результаты и оплата за медиаправа в Испании.
«Ливерпуль», проигравший в финале «Реалу» в финале ЛЧ, занял второе место с общей суммой в 120 миллионов евро.
Также более 100 млн заработали «Бавария» (110 млн) и «Манчестер Сити» (109 млн). Замыкает пятерку «ПСЖ» (92 млн).
В среднем участники группового этапа Лиги чемпионов заработали по 61,8 млн. Меньше всех получил молдавский «Шериф» —23,7 млн.
В Лиге Европы больше всех заработал «Айнтрахт», который стал победителем турнира — 38 млн. Выигравшая Лигу конференций «Рома» получила 19,2 млн.
В женской Лиге чемпионов было распределено около 24 миллионов евро призовых. Обладатель титула «Лион» получил 1,46 млн, а проигравшая в финале «Барселона» — 1,26 млн.