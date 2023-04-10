«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в прошлом сезоне

Лидером является «Реал», ставший победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка. Мадридцы получил от организации 133,7 млн евро. В эту сумму вошли базовая выплата за участие в турнире, бонус за результаты и оплата за медиаправа в Испании.

«Ливерпуль», проигравший в финале «Реалу» в финале ЛЧ, занял второе место с общей суммой в 120 миллионов евро.

Также более 100 млн заработали «Бавария» (110 млн) и «Манчестер Сити» (109 млн). Замыкает пятерку «ПСЖ» (92 млн).

В среднем участники группового этапа Лиги чемпионов заработали по 61,8 млн. Меньше всех получил молдавский «Шериф» —23,7 млн.

В Лиге Европы больше всех заработал «Айнтрахт», который стал победителем турнира — 38 млн. Выигравшая Лигу конференций «Рома» получила 19,2 млн.