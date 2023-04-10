«Кызыл-Жар» заряжен на чемпионство? У команды Алиева отличный календарь в КПЛ

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Мало кто ожидал, что на старте нового сезона увереннее всех будет смотреться именно «Кызыл-Жар», ведь за последние 15 лет команда лишь раз финишировала в высшем дивизионе выше девятой строчки (в 2021-м заняли четвертое место. — Прим. автора). В подсознании большинства болельщиков казахстанского футбола северяне уже закрепились в статусе команды, которая находится в нижней половине турнирной таблицы.

Если рассматривать современную историю, начиная с прошлого десятилетия, то стоит отметить, что «Кызыл-Жар» начал стабильно играть в высшем дивизионе лишь с сезона-2018. Один раз команда вновь возвращалась во второй дивизион, но с 2020-го постоянно находится в «вышке». И за этот период это лучший старт команды в КПЛ:

Сезон-2023: 15/15 очков, первое место.

Сезон-2022: 4/15 очков, 12-е место.

Сезон-2021: 10/15 очков, пятое место.

Сезон-2020: 4/15 очков, девятое место.

Сезон-2018: 3/15 очков, девятое место.

Можно было бы объяснить победную серию петропавловцев с течением обстоятельств или удобным календарем, если бы не одно жирное «но». Да, команда на выезде переиграла только вернувшихся в КПЛ «Кайсар» (1:0) и «Окжетпес» (1:0), одолела дома крайне нестабильный «Мактаарал» (1:0), и эти победы вряд ли кого-то сильно удивили. Но произошедшее в четвертом туре, когда коллектив Алиева на выезде разобрался с «Актобе» (3:1), заставило говорить о «Кызыл-Жаре» всех любителей отечественного футбола.

В пятом туре северяне продолжили свое победное шествие, переиграв дома боеспособный «Атырау» (1:0). Так команда гарантировала себе максимальное количество очков по итогам пяти туров. Кроме того, если взглянуть на статистику, то можно заметить, что «Кызыл-Жар» — команда с самой надежной обороной в чемпионате. Всего один пропущенный гол и тот от «Актобе», причем с пенальти. Это более чем достойно.

Говоря об атаке, необходимо отметить, что голами футболисты «Кызыл-Жара» не разбрасываются. В четырех из пяти матчах все решил один точный удар. Но там, где забивать, казалось бы, было сложнее всего — на выезде с «Актобе» — команда отличилась трижды.

Как же долго может продолжиться серия «казахстанского “Лестера”? Да, взрывной старт северян уже нашел аналогию в среде болельщиков, вспомнивших сенсационнейшее чемпионство скромной команды из Англии в 2016 году. На самом деле предпосылки таковы, что команда Алиева может продолжить победную серию аж до десятого тура!

Дело в том, что в следующих четырех турах противостоять северянам будут команды, провалившие старт сезона и набравшие в общем девять очков на четверых, в то время как у «Кызыл-Жара» их 15. В эту субботу Алиев и компания отправятся в Павлодар, где сыграют с местным «Аксу». Пока в активе этой команды всего четыре очка, одна победа при трех поражениях в пяти турах, а также 12 пропущенных мячей.

В седьмом туре, 22 апреля, северяне на своем поле примут «Каспий» — единственную команду, у которой после пяти сыгранных туров нет ни одного очка. Пока коллективы из Петропавловска и Актау являются противоположностями друг друга с точки зрения турнирной таблицы и статистики выступлений.

Уже в следующем месяце, 6 мая, «Кызыл-Жар» сразится в гостях с карагандинским «Шахтером». Пока и эта команда не может найти свою игру. Конечно, до игры еще почти месяц, и все может поменяться, но пока в этом противостоянии есть явный фаворит, и это не «горняки». В активе карагандинцев сейчас всего одна ничья и четыре поражения при полном отсутствии побед.

13 мая команда примет на своем поле «Жетысу», еще одну вернувшуюся из второго дивизиона команду. Встреча пройдет в рамках девятого тура, но пока мы можем сказать лишь то, что после пяти игр в активе «семиреченцев» всего четыре балла — победа, ничья и три поражения.

А вот в десятом туре, 20 мая, «Кызыл-Жар» ждет проверка на прочность — матч с «Астаной» в столице. Прямо сейчас именно «сине-желтые» единолично занимают вторую строчку в чемпионате, отставая от подопечных Алиева на три балла. Там шансов у петропавловцев будет уже не так много, как в матче с вышеперечисленными соперниками. Но и хоронить раньше времени северян не нужно, ведь в матче с «Актобе» они уже доказали, что способны обыгрывать фаворитов в борьбе за чемпионство на их же поле.

При всем уважении ко всем клубам, прямо сейчас на бумаге «Кызыл-Жар» должен обыгрывать и «Аксу», и «Каспий», и «Шахтера», и «Жетысу». Конечно, от тура к туру картина будет меняться, и это неизбежно, но, ориентируясь на текущую ситуацию в таблице, форму и настрой команд — все именно так. Однако не всегда то, что прогнозируется на бумаге, сбывается наяву. Тем не менее у «Кызыл-Жара» действительно есть шансы продолжить победное шествие и довести его до девяти побед в девяти матчах.