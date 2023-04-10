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10:27 (мск), источник: Sport24

Президент «Наполи» заявил, что ему предложили 2,5 млрд евро за продажу клуба

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что не планирует продавать клуб в ближайшее время.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Я даже не хочу знать, сколько стоит мой “Наполи”. Это семейная игрушка, и я не думаю о продаже клуба. Даже не знаю, чем заняться после продажи. Покупать клуб АПЛ, что ли?

Я неаполитанец, мне хорошо с “Наполи”, и все эти предложения меня не беспокоят. В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 млрд евро, но я отказался», — цитирует Де Лаурентиса Italian Football TV.

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