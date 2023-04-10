Игрок «Вильярреала» Баэна написал заявление на Вальверде после инцидента с рукоприкладством

«“Вильярреал” выступает против любого акта насилия, твёрдо верит в версию игрока и будет поддерживать его на протяжении всего процесса», — говорится в заявлении клуба.

После матча 28-го тура Примеры «Реал» — «Вильярреал» (2:3) Вальверде поджидал Баэну около их автобуса, а затем ударил его по лицу.

По информации СМИ, причина нападения игрока на соперника «очень серьёзная», речь идёт об «издёвке над семьёй».