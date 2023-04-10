Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Ростов
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Жирона
Футбол. Премьер-лига
9.04
Локомотив
Зенит
12
Футбол. Зарубежный
9.04
Хоффенхайм
Шальке-04
20
Футбол. Зарубежный
9.04
Лорьян
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
9.04
Райо Вальекано
Атлетико
12
Все события
11:31 (мск), источник: RT на русском

Игрок «Вильярреала» Баэна написал заявление на Вальверде после инцидента с рукоприкладством

Игрок «Вильярреала» Алекс Баэна написал заявление на полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

Реал
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«“Вильярреал” выступает против любого акта насилия, твёрдо верит в версию игрока и будет поддерживать его на протяжении всего процесса», — говорится в заявлении клуба.

После матча 28-го тура Примеры «Реал» — «Вильярреал» (2:3) Вальверде поджидал Баэну около их автобуса, а затем ударил его по лицу.

По информации СМИ, причина нападения игрока на соперника «очень серьёзная», речь идёт об «издёвке над семьёй».

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче Ла Лиги.

Реал
2:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пушилин посетил Артёмовск
BFMTV: тела двух погибших обнаружили под обломками дома в Марселе
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь