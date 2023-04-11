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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Баэна опубликовал заявление по поводу нападения со стороны Вальверде

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна опубликовал заявление по поводу нападения со стороны хавбека «Реала» Федерико Вальверде.

Реал
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Источник: AP 2022

«В прошлую субботу коллега напал на меня после матча с “Реалом”. После этого последовали заявления, в которых говорилось, что я якобы пожелал боли его родственникам. С тех пор обвинение конечно же не было подкреплено никакими доказательствами.

В оправдание нападения было использовано несчастье игрока, и это ложь, которая ранит сильнее, чем удары. Ущерб, который наносится мне и моей семье, неоправдан и непоправим: я сталкиваюсь с угрозами, оскорблениями и даже пожеланиями смерти моей семье.

Вчера я сообщил об этом случае в полицию. Пусть правосудие сделает своё дело. Теперь моя задача — сосредоточиться на работе и помочь моему клубу достичь своих целей», — написал игрок в своём «твиттере».

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2:3
Первый тайм: 1:1
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