Баэна опубликовал заявление по поводу нападения со стороны Вальверде

«В прошлую субботу коллега напал на меня после матча с “Реалом”. После этого последовали заявления, в которых говорилось, что я якобы пожелал боли его родственникам. С тех пор обвинение конечно же не было подкреплено никакими доказательствами.



В оправдание нападения было использовано несчастье игрока, и это ложь, которая ранит сильнее, чем удары. Ущерб, который наносится мне и моей семье, неоправдан и непоправим: я сталкиваюсь с угрозами, оскорблениями и даже пожеланиями смерти моей семье.



Вчера я сообщил об этом случае в полицию. Пусть правосудие сделает своё дело. Теперь моя задача — сосредоточиться на работе и помочь моему клубу достичь своих целей», — написал игрок в своём «твиттере».