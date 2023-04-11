Дина Смита назначили главным тренером «Лестер Сити»
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дин Смит возглавил английский футбольный клуб «Лестер Сити» до конца сезона, сообщается на официальном сайте «лис».
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дин Смит возглавил английский футбольный клуб «Лестер Сити» до конца сезона, сообщается на официальном сайте «лис».
Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца текущего сезона. Смит сменил на посту Брендана Роджерса, который покинул клуб в начале апреля. Ранее Смит возглавлял «Норвич Сити», «Астон Виллу» и «Брентфорд». Он начнет тренировки с «Лестером» во вторник. Отмечается, что Смиту будет поручено помочь клубу сохранить место в Английской премьер-лиге.
«Я очень рад возможности возглавить команду в эти последние недели сезона. Задача, стоящая перед нами, ясна, но уже сталкивался с ней раньше в тренерской карьере, и она вполне достижима», — сказал Смит.
В тренерский штаб Смита вошел экс-капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри, который ранее уже работал со специалистом в «Астон Вилле».
«Лестер» с 25 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.