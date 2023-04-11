«Барселона» демонстрирует аномально низкую результативность для лидера Ла Лиги
«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, несмотря на всего 53 забитых мяча после 28 туров.
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, несмотря на всего 53 забитых мяча после 28 туров.
Как сообщает журналист Педро Мартин, в XXI веке всего три команды забивали столько же или меньше в первых 28 играх сезона и сохраняли при этом лидерство.
Более низкую результативность демонстрировали «Барселона» образца сезона-2004/05 (53 гола), «Атлетико» (51 в сезоне-2020/21), а также «Валенсия» (33 гола в сезоне-2001/02).