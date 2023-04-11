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11:34 (мск), источник: Sport24

«Барселона» демонстрирует аномально низкую результативность для лидера Ла Лиги

«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, несмотря на всего 53 забитых мяча после 28 туров.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает журналист Педро Мартин, в XXI веке всего три команды забивали столько же или меньше в первых 28 играх сезона и сохраняли при этом лидерство.

Более низкую результативность демонстрировали «Барселона» образца сезона-2004/05 (53 гола), «Атлетико» (51 в сезоне-2020/21), а также «Валенсия» (33 гола в сезоне-2001/02).

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