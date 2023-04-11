Украинского футболиста раскритиковали за слезы во время матча АПЛ

«Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Вот я вчера увидел. Не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить», — заявил Леоненко. Он удивился, почему слезы футболиста не вызывают отвращения у болельщиков, потому что Зинченко «просто сидел и ныл».

Зинченко выступает за «Арсенал» с июля 2022 года. За это время он провел в составе команды 29 матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Ранее украинец также выступал за «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфу» и «Шахтера».