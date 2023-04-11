Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Бавария
Футбол. Зарубежный
10.04
Барселона
Жирона
00
Футбол. Премьер-лига
10.04
Оренбург
Ростов
22
Футбол. Еврокубки
12.04
Реал
Челси
Футбол. Еврокубки
12.04
Милан
Наполи
Все события
10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинского футболиста раскритиковали за слезы во время матча АПЛ

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал поведение украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (2:2). Его слова доступны в Telegram-канале Леоненко PROSPORT.

Ливерпуль
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

«Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Вот я вчера увидел. Не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить», — заявил Леоненко. Он удивился, почему слезы футболиста не вызывают отвращения у болельщиков, потому что Зинченко «просто сидел и ныл».

Зинченко выступает за «Арсенал» с июля 2022 года. За это время он провел в составе команды 29 матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Ранее украинец также выступал за «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфу» и «Шахтера».

Леоненко является четырехкратным чемпионом Украины в составе «Динамо». Также вместе с командой он дважды выигрывал Кубок страны.

Ливерпуль
2:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стала известна судьба Украины в качестве страны-хозяйки ЧМ-2030 по футболу
Глава УЕФА сделал заявление о возвращении россиян на турниры
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь