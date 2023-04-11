Тренер «Барселоны» высказался о возможном возвращении Месси

«Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, ведь они скандировали его имя уже два матча подряд», — заявил Хави. При этом специалист добавил, что сейчас «Барселона» сосредоточена на победе в чемпионате Испании.

10 апреля было названо главное препятствие для возвращения Месси в «Барселону». Помешать трансферу футболиста в команду может финансовый фактор.

1 апреля Sportskeeda сообщила, что «Барселона» хочет заключить с Месси контракт на год с опцией продления на один сезон. Зарплата, в соответствии с соглашением, будет составлять шесть-семь миллионов евро в год.