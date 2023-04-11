ФИФА обязала «Лидс» выплатить бывшему футболисту клуба 28 миллионов евро

Организация обязала английскую команду выплатить игроку 24,5 миллиона фунтов стерлингов (28 миллионов евро) в качестве компенсации за отказ заключать с ним пятилетний контракт.

В 2020 году Огюстен был арендован «Лидсом» у «Лейпцига», и по условиям сделки, должен был в обязательном порядке быть выкуплен в случае выхода клуба в АПЛ. Из-за пандемии коронавируса сезон завершился 17 июля, а аренда Огюстена истекала 30 июня, поэтому «Лидс» отказался выполнять обязательства.