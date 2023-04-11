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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Наполи» потерял лучшего бомбардира перед матчем Лиги чемпионов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил, что лучший бомбардир команды в текущем сезоне Виктор Осимхен пропустит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Милана», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Осимхен вернулся в клуб с травмой приводящей мышцы левого бедра, полученной во время матчей за национальную сборную Нигерии.

«К сожалению, Виктор сейчас не в состоянии играть. Мы надеемся, что он вернется в строй к ответному матчу 18 апреля», — цитирует Де Лаурентиса La Repubblica.

В этом сезоне Осимхен провел 29 игр в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане в ночь на 13 апреля апреля.

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