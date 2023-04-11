«Наполи» потерял лучшего бомбардира перед матчем Лиги чемпионов

Осимхен вернулся в клуб с травмой приводящей мышцы левого бедра, полученной во время матчей за национальную сборную Нигерии.

«К сожалению, Виктор сейчас не в состоянии играть. Мы надеемся, что он вернется в строй к ответному матчу 18 апреля», — цитирует Де Лаурентиса La Repubblica.

В этом сезоне Осимхен провел 29 игр в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.