Претенденты на «МЮ» в недоумении из-за отсутствия обратной связи. Ответ на предложения ждали еще до 2 апреля

Заинтересованные стороны направили улучшенные предложения до 24 марта, и предполагалось, что ответ на них будет дан в течение семи дней, но этого не произошло.

Есть надежда, что реакция последует до конца текущей недели. При этом неясно, как поступит семья Глейзеров, владеющая клубом: начнет переговоры с одной из групп, претендующих на команду, или запустит третий этап сбора предложений. Общее мнение таково, что бизнесмены в любом случае настроены получить за свой актив не менее 6 млрд фунтов.