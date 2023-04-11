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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч ¼ финала ЛЧ

Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария».

Манчестер Сити
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра пройдёт в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Главным арбитром встречи назначен Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Аке, Диаш, Стоунз, Родриго, Силва, Де Брёйне, Гюндоган, Грилиш, Холанд.

«Бавария»: Зоммер, Дэвис, Юпамекано, де Лигт, Павар, Горецка, Киммих, Гнабри, Мусиала, Зане, Мане.

Напомним, на стадии ⅛ финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.

В официальных матчах «Манчестер Сити» и «Бавария» в последний раз встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2014/2015, обменявшись домашними победами.

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