«Манчестер Сити» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч ¼ финала ЛЧ

Игра пройдёт в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Главным арбитром встречи назначен Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Аке, Диаш, Стоунз, Родриго, Силва, Де Брёйне, Гюндоган, Грилиш, Холанд.

«Бавария»: Зоммер, Дэвис, Юпамекано, де Лигт, Павар, Горецка, Киммих, Гнабри, Мусиала, Зане, Мане.

Напомним, на стадии ⅛ финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.