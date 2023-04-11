«Бенфика» — «Интер»: стартовые составы команд на матч ¼ финала ЛЧ

На стадии ⅛ финала «Интер», вышедший из группы с мюнхенской «Баварией», «Барселоной» и чешской «Викторией» (Пльзень), справился с другой португальской командой — «Порту».

«Бенфика» в ⅛ финала оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Португальская команда вышла в плей-офф с первого места в группе с французским «ПСЖ», туринским «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы.