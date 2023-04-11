«Бенфика» — «Интер»: стартовые составы команд на матч ¼ финала ЛЧ
Сегодня, 11 апреля, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» пройдёт первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся местная «Бенфикой» и миланский «Интер».
Сегодня, 11 апреля, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» пройдёт первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся местная «Бенфикой» и миланский «Интер».
Матч начнётся в 22:00 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
«Бенфика»: Влаходимос, Гримандо, Морато, Антонио Силва, Жилберто, Флорентино, Шикиньо, Эурснес, Рафа Силва, Жоау Мариу, Гонсалу Рамуш.
«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Мартинес.
На стадии ⅛ финала «Интер», вышедший из группы с мюнхенской «Баварией», «Барселоной» и чешской «Викторией» (Пльзень), справился с другой португальской командой — «Порту».
«Бенфика» в ⅛ финала оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Португальская команда вышла в плей-офф с первого места в группе с французским «ПСЖ», туринским «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы.