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22:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Анчелотти: я болею за «Челси», но не вернусь в клуб

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который ранее возглавлял «Челси», прокомментировал информацию о его возвращении в лондонский клуб.

Челси
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Источник: Reuters

«У меня прекрасные воспоминания о работе в “Челси”. Я болею за этот клуб. Вернусь ли я туда в качестве тренера? Нет. Я думаю, что Лэмпард — правильный человек, и он отлично справится с командой», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

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