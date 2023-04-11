Анчелотти: я болею за «Челси», но не вернусь в клуб

«У меня прекрасные воспоминания о работе в “Челси”. Я болею за этот клуб. Вернусь ли я туда в качестве тренера? Нет. Я думаю, что Лэмпард — правильный человек, и он отлично справится с командой», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.