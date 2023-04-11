Холанн побил рекорд по голам за сезон в английском клубе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил третий гол «горожан» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» — 3:0.

Таким образом, норвежский форвард побил рекорд Руда ван Нистелроя и Мохамеда Салаха по голам за сезон в английском клубе, отметившись в 45-й раз. Салах (сезон-2017/18) и ван Нистелрой (сезон-2002/03) забивали по 44 гола.