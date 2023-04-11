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11 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Холанн побил рекорд по голам за сезон в английском клубе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил третий гол «горожан» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» — 3:0.

Манчестер Сити
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил третий гол «горожан» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» — 3:0.

Таким образом, норвежский форвард побил рекорд Руда ван Нистелроя и Мохамеда Салаха по голам за сезон в английском клубе, отметившись в 45-й раз. Салах (сезон-2017/18) и ван Нистелрой (сезон-2002/03) забивали по 44 гола.

22-летний Холанн, для которого это первый сезон в «Манчестер Сити», забил 30 голов в чемпионате Англии, 11 голов в Лиге чемпионов, 3 — в Кубке Англии и 1 — в Кубке лиги.

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 1:0
Бавария
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