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00:04 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0.

Манчестер Сити
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 11 апреля. Английский «Манчестер Сити» со счетом 3:0 дома обыграл германскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник.

Забитыми мячами отметились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлинг Холанд (77).

В другом матче итальянский «Интер» со счетом 2:0 на выезде обыграл португальскую «Бенфику». Ответные встречи пройдут 19 апреля.

В полуфинале победитель пары между «Баварией» и «Манчестер Сити» сыграет с лучшим в противостоянии испанского «Реала» и английского «Челси». Сильнейший в паре «Интер» — «Бенфика» встретится с победителем противостояния итальянских «Милана» и «Наполи».

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая. Финал текущего розыгрыша пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является «Реал». В финальной встрече, которая прошла в Париже, испанский клуб одолел английский «Ливерпуль» (1:0).

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 1:0
Бавария
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