«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 11 апреля. Английский «Манчестер Сити» со счетом 3:0 дома обыграл германскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник.

Забитыми мячами отметились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлинг Холанд (77).

В другом матче итальянский «Интер» со счетом 2:0 на выезде обыграл португальскую «Бенфику». Ответные встречи пройдут 19 апреля.

В полуфинале победитель пары между «Баварией» и «Манчестер Сити» сыграет с лучшим в противостоянии испанского «Реала» и английского «Челси». Сильнейший в паре «Интер» — «Бенфика» встретится с победителем противостояния итальянских «Милана» и «Наполи».

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая. Финал текущего розыгрыша пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.