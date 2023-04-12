ПСЖ нашел замену своему звездному футболисту

20-летний Марин играет за молодежную академию мадридского клуба. В этом сезоне он провел 58 матчей за «Реал Мадрид Кастилью» и считается одним из самых перспективных игроков королевского клуба.

Серхио Рамос присоединился к ПСЖ из «Реала» в 2021 году. Несколько месяцев отделяют испанца от завершения действующего контракта с парижским клубом. Новое соглашение с защитником пока не подписано.