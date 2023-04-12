ПСЖ нашел замену своему звездному футболисту
«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) планирует подписать перспективного молодого футболиста Рафу Марина из «Реала» в качестве замены Серхио Рамосу, передают Vesti.kz.
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«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) планирует подписать перспективного молодого футболиста Рафу Марина из «Реала» в качестве замены Серхио Рамосу, передают Vesti.kz.
Как сообщает El Nacional, парижане рассматривают выпускника академии «Реала» как потенциальную долгосрочную замену Рамосу.
20-летний Марин играет за молодежную академию мадридского клуба. В этом сезоне он провел 58 матчей за «Реал Мадрид Кастилью» и считается одним из самых перспективных игроков королевского клуба.
Серхио Рамос присоединился к ПСЖ из «Реала» в 2021 году. Несколько месяцев отделяют испанца от завершения действующего контракта с парижским клубом. Новое соглашение с защитником пока не подписано.