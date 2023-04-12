«Интер» почти в полуфинале ЛЧ! Ошибки экс-игрока «Локо» Мариу стали роковыми для «Бенфики»

«Интер» одной ногой в полуфинале Лиги чемпионов. «Нерадзурри» победили в первом матче четвертьфинала «Бенфику» в Лиссабоне.

«Бенфика» — пожалуй, главное открытие этой Лиги чемпионов. До матча с «Интером» лиссабонские «орлы» не потерпели ни одного поражения в турнире: одержали 10 побед и дважды сыграли вничью с «ПСЖ». Команда Роджера Шмидта, помимо красоты атак, выделялась прессингом и контрпрессингом.

У «нерадзурри» иные стилистические особенности, тем не менее матч начался со взаимного прессинга, борьбы за владение мячом и территорию. «Интер» не хотел уступать «Бенфике» ни метра, и у команды Симоне Индзаги получалось быстро возвращать себя мяч после потерь на чужой половине поля. Возможно, итальянский тренер планом на игру сумел удивить немецкого коллегу. Поначалу «Интер» был лучше. «Бенфика» искала варианты выходить из-под давления при розыгрыше мяча. Например, опорник Шикинью опускался на позицию левого центрального защитника (вытягивая на себя Бареллу), чтобы хозяева подстраивались под схему гостей, но впервые атаковать ворота Онана лидеры Примейры смогли только спустя четверть часа после начала встречи. Впрочем, и в том эпизоде игрок «орлов» пробил из-за штрафной намного выше и мимо цели: возможно, мяч улетел в Тежу, хотя стадион расположен далеко от лиссабонской реки.

Короче говоря, никакого преимущества у «Бенфики» в первом тайме не было. Два опасных момента до перерыва хозяева имели благодаря… Димарко. Вингбек «Интера» неудачно скидывал мяч в собственной штрафной на соперников, да и вообще допустил за 45 минут 13 потерь владения (больше всех в составах обеих команд). В одном из этих эпизодов мог забить Жоау Мариу, однако экс-полузащитник «Локомотива» и «нерадзурри» свой шанс не использовал. В целом же игра смотрелась, увлекала. Никто её не сушил, фактически каждый пас «Бенфика» и «Интер» делали с целью развития атаки.

Второй тайм «Бенфика» начала бодро, казалось, улучшила подстройку игроков и контроль мяча. Тем не менее уже на 51-й минуте хозяева пропустили. Гостям обеспечил преимущество на чужой половине рывок вперёд центрального защитника Бастони. Жоау Мариу опоздал в оборону, не смог заблокировать подачу в штрафную. Пас у Бастони к линии вратарской получился идеальным — невысокий Барелла забил головой, так как свободно наносил удар по воротам. Это было первое попадание «Интера» в створ! Но не сказать чтобы «нерадзурри» не заслужили гола по игре.

И при счёте 1:0 в свою пользу «Интер» пытался высоко встречать «Бенфику». Видимо, с целью сохранить агрессивную игру, коллективную энергию Индзаги и произвёл тройную замену на исходе часа матча, поменяв в том числе форвардов Джеко и Мартинеса на Лукаку и Корреа. Эдин выглядел недовольным, уходя с поля. Индзаги наверняка прогнозировал такую реакцию боснийца, но для тренера интересы команды важнее эмоций отдельного игрока. Мхитарян и Думфрис были близки ко второму голу «Интера», а на 80-й минуте «нерадзурри» заработали пенальти. Судья Оливер после подсказки VAR разглядел, что Жоау Мариу рукой прервал кросс с левого фланга. Лукаку очень спокойно реализовал 11-метровый.