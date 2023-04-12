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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави просит руководство «Барселоны» подписать хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву

Как сообщает AS, Бернарду Силва станет одной из главных целей «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Барселона
Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Португалец является одним из самых желанных игроков главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса.

По информации источника, его имя всегда всплывает на встречах испанского специалиста с руководителями сине-гранатовых Жоаном Лапортой и Матеу Алемани. Бернардо Силва также симпатизирует Гвардиоле и Хави.

«Барселона» несколько раз предпринимала попытки подписать 28-летнего португальца, но, в конце концов, не были соблюдены финансовые условия для того, чтобы сделать официальное предложение «Манчестер Сити».

Контракт Силвы с горожанами заканчивается 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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