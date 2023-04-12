Хави просит руководство «Барселоны» подписать хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву

Португалец является одним из самых желанных игроков главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса.

По информации источника, его имя всегда всплывает на встречах испанского специалиста с руководителями сине-гранатовых Жоаном Лапортой и Матеу Алемани. Бернардо Силва также симпатизирует Гвардиоле и Хави.

«Барселона» несколько раз предпринимала попытки подписать 28-летнего португальца, но, в конце концов, не были соблюдены финансовые условия для того, чтобы сделать официальное предложение «Манчестер Сити».