«Милан» — «Наполи»: Кварацхелия, Леау и Жиру выйдут с первых минут
«Милан» и «Наполи» объявили стартовые составы на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов.
Милан
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
«Милан» и «Наполи» объявили стартовые составы на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов.
Стартовые составы:
«Милан»: Меньян, Калабриа (капитан), Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Беннасер, Браим Диаз, Рафаэл Леау, Жиру.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо (капитан), Ким Мин Дже, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Замбо Ангисса, Зелиньски, Элмас, Лосано, Кварацхелия.
Матч пройдет в Милане и начнется в 22.00 мск.