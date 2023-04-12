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21:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» — «Наполи»: Кварацхелия, Леау и Жиру выйдут с первых минут

«Милан» и «Наполи» объявили стартовые составы на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов.

Милан
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Стартовые составы:

«Милан»: Меньян, Калабриа (капитан), Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Беннасер, Браим Диаз, Рафаэл Леау, Жиру.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо (капитан), Ким Мин Дже, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Замбо Ангисса, Зелиньски, Элмас, Лосано, Кварацхелия.

Матч пройдет в Милане и начнется в 22.00 мск.

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