«Милан» — «Наполи»: Кварацхелия, Леау и Жиру выйдут с первых минут

«Милан» — «Наполи»: Кварацхелия, Леау и Жиру выйдут с первых минут

«Милан» и «Наполи» объявили стартовые составы на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов.