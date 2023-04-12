«Реал» — «Челси»: стали известны стартовые составы команд
«Реал» и «Челси» объявили стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов.
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ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
«Реал» и «Челси» объявили стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов.
Матч состоится в Мадриде и начнется в 22.00 мск.
Стартовые составы:
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема (капитан).
«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Силва (капитан), Фофана, Чилуэлл, Канте, Фернандес, Ковачич, Стерлинг, Феликс.