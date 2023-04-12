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21:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» — «Челси»: стали известны стартовые составы команд

«Реал» и «Челси» объявили стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

Реал
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч состоится в Мадриде и начнется в 22.00 мск.

Стартовые составы:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема (капитан).

«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Силва (капитан), Фофана, Чилуэлл, Канте, Фернандес, Ковачич, Стерлинг, Феликс.

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