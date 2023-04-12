Бензема забил 90 голов в Лиги чемпионов. Лишь у Роналду, Месси и Левандовского больше

Бензема забил 90 голов в Лиги чемпионов. Лишь у Роналду, Месси и Левандовского больше

Форвард «Реала» открыл счет в игре с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это был его 90-й мяч в 149 матчах в турнире.