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12 апреля, источник: Sports.Ru

Бензема забил 90 голов в Лиги чемпионов. Лишь у Роналду, Месси и Левандовского больше

Форвард «Реала» открыл счет в игре с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это был его 90-й мяч в 149 матчах в турнире.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

56 из них были забиты на групповой стадии, 17 — в ⅛ финала, 8 — в четвертьфинале, 8 — в полуфинале, 1 — в финале.

Опережают француза лишь три футболиста: Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (91).

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