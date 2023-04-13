Футболисты «Реала» обыграли «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 12 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» со счетом 2:0 победил английский «Челси» в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду в Мадриде.

Забитыми мячами отметились Карим Бензема (21-я минута) и Марко Асенсио (74). На 59-й минуте защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Бензема стал четвертым игроком в истории турнира (без учета квалификационных раундов), преодолевшим отметку в 90 голов. По этому показателю его опережают поляк Роберт Левандовский (91), аргентинец Лионель Месси (129) и португалец Криштиану Роналду (140). Также француз сравнялся с испанцем Раулем по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов за «Реал» (130), клубный рекорд принадлежит испанцу Икеру Касильясу (150).

В прошлом сезоне «Реал» и «Челси» также встречались на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух матчей сильнее оказался испанский клуб (3:1; 2:3, после дополнительного времени). В сезоне-2020/21 «Реал» и «Челси» играли между собой в полуфинале турнира. Английский клуб сумел одолеть соперника (1:1, 2:0) и позднее стал победителем соревнований.

В другом матче игрового дня «Милан» на своем поле переиграл итальянский «Наполи» (1:0). Победный мяч забил Исмаэль Беннасер, полузащитник отличился на 40-й минуте встречи. «Наполи» завершал матч в меньшинстве, полузащитник Андре Замбо-Ангисса был удален с поля за две желтые карточки (71-я и 75-я минуты). Команды встречались во второй раз за последние 10 дней, ранее «Милан» на выезде крупно переиграл лидера чемпионата Италии в рамках национального первенства (4:0).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В финальной встречи предыдущего розыгрыша турнира команда оказалась сильнее английского «Ливерпуля» со счетом 1:0.