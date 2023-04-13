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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» проиграл «Милану» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты «Милана» обыграли «Наполи» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Милан
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Источник: Reuters

Встреча итальянских команд в Милане закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 40-й минуте забил Исмаэль Беннасер. Неаполитанцы остались в меньшинстве на 75-й минуте после удаления Андре Замбо-Ангиссы, получившего вторую желтую карточку.

Ответная встреча четвертьфинального противостояния пройдет 18 апреля на поле «Наполи».

Милан
1:0
Первый тайм: 1:0
Наполи
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