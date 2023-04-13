«Наполи» проиграл «Милану» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

Встреча итальянских команд в Милане закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 40-й минуте забил Исмаэль Беннасер. Неаполитанцы остались в меньшинстве на 75-й минуте после удаления Андре Замбо-Ангиссы, получившего вторую желтую карточку.