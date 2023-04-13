«Наполи» против «Милана» не хватило Осимхена. Спаллетти и Хвича рискуют вылететь из ЛЧ

«Милан» победил «Наполи» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Хотя по игре лидер чемпионата Италии точно не заслуживал поражения.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 28, 2.04.2023, 21:45 Наполи 0 Милан 4

Как и в недавнем матче с «Миланом» (0:4) в Серии А, команда Лучано Спаллетти вышла на поле без травмированного лучшего бомбардира Осимхена. Хуже того, «Наполи» потерял и игравшего тогда сменщика нигерийца — Симеоне. Поэтому в четвертьфинале Лиги чемпионов хавбеку Элмасу пришлось исполнять роль, скажем так, «ложной девятки».

С первых минут — тотальное преимущество гостей. Это была совсем не та команда, которая 10 дней назад бездарно слила домашний матч «Милану». Собранный и агрессивный «Наполи» прессинговал хозяев, быстро возвращал себе мяч и превосходил «россонери» в скорости. Кварацхелия получил супермомент уже через минуту после начала встречи, когда защитник «Милана» Томори выкатил ему мяч под удар из убойной позиции. Но Хвича попал в того же Томори, закрывавшего створ. Вскоре после этого Кварацхелия покрутил позвонки англичанину и создал момент для партнёра — «партенопейцы» заработали только угловой.

В общем, казалось, что по такой игре гол «Наполи» — вопрос времени. У «Милана» проваливались редкие попытки высокого отбора, возникали разрывы. При владении хозяевами мячом третьим в линию обороны для розыгрыша опускался опорник Крунич, вытаскивая на себя центрхавов гостей, однако команде Пиоли не хватало связующего звена в средней линии. Первый момент «россонери» организовали только на 25-й минуте, да и то исключительно за счёт индивидуальных действий Леау. Португалец протащил мяч со своей половины, уйдя по пути к воротам от двух защитников, но не попал. К этой секунде «Милан» проигрывал по ударам — 0:9 (в створ — 0:3)!

Но чем ближе был перерыв, тем чаще рвался прессинг «Наполи». Игроки команды Спаллетти, очевидно, подустали из-за высокой интенсивности, и «Милан» стал находить свободное пространство. На 40-й минуте Диас так же протащил мяч фактически через полполя, как ранее Леау, после чего команда Пиоли забила. Перед штрафной гостей получилась ситуация три в три, а завершил атаку «Милана» Беннасер. Единственное попадание хозяев за тайм превратилось в гол. Впрочем, в компенсированное время ещё и Кьер едва не сделал 2:0 — пробил в перекладину после углового.

Второй тайм «Наполи» начал столь же мощно, как и первый. Лидер Серии А включил максимальные скорости, а «Милан» терпел, защищая свой гол. Кварацхелия просил и получал мяч, пытался решать эпизоды, вот только грузинскому вингеру не хватало в штрафной Осимхена. Элмас, конечно, не центрфорвард. Македонец впервые пробил по воротам «россонери» лишь после перерыва, но и в том эпизоде Меньян контролировал падавший на перекладину мяч. А на 60-й минуте Хвича, обыграв Кьера, попробовал заработать пенальти — судья Ковач не поверил дриблёру «Наполи».

Команда Спаллетти владела мячом более 60% времени, нанесла за полтайма пять ударов против нуля у соперника (в створ — два), но постепенно острота атак «Наполи» сошла на нет. Тогда экс-тренер «Зенита» поднял со скамейки последнего оставшегося в заявке форварда — Распадори. Элмаса тоже оставил на поле, передвинув на фланг. Возможно, Лучано надеялся на фартовость Распадори в этом турнире: летний новичок «партенопейцев» забил лишь один гол в Серии А, а в Лиге чемпионов — четыре! Тем не менее все планы Спаллетти вскоре разрушил своим удалением Ангисса, заработавший заслуженную вторую жёлтую карточку за фол на Эрнандесе.

Как только «Наполи» остался вдесятером, был заменён и Кварацхелия. Спаллетти требовались свежие ноги, чтобы как минимум не проиграть крупнее. Хвича совершил на «Сан-Сиро» 54 касания мяча, нанёс два удара, отдал две передачи под удар, сделал шесть обводок (за восемь попыток) и выиграл 10 единоборств из 20. Неплохой матч для грузинского вингера, однако результат команды и отсутствие результативных действий не позволяют назвать его хорошим.