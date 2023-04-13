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01:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселоне» придётся расстаться с Фати и Торресом

Финансовые проблемы «Барселоны» негативно скажутся на трансферных планах клуба ближайшим летом — сине-гранатовым придётся расстаться с двумя перспективными форвардами Ансу Фати и Ферраном Торресом. Об этом сообщает AS.

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Источник: Reuters

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять, что приоритетным направлением работы скаутов клуба будет усиление атаки, следовательно, кто-то из нападающих должен быть продан летом, чтобы освободить место для новобранцев. Поскольку Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Рафинья выглядят неприкасаемыми, это делает Торреса и Фати первыми кандидатами на выход.

«Барселона», скорее всего, попробует продать обоих как можно дороже, но проблема в том, что ни Фати, ни Торрес не показывали в текущем сезоне достаточно высокого уровня: на счету первого семь голов в 41 игре, второй забил шесть мячей в 37 матчах. Продажа Фати, кроме того, может стать болезненным ударом по репутации клуба, поскольку Ансу является воспитанником местной академии, но чистая прибыль за него может превысить € 40 млн.

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