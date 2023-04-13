В казахстанском клубе начали массово сокращать зарплаты футболистам и персоналу
Актауский «Каспий» намерен существенно разгрузить зарплатную ведомость в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Актауский «Каспий» намерен существенно разгрузить зарплатную ведомость в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В клубе после неудачного старта в КПЛ произошли перестановки в руководстве. Вместо директора Ержана Джамбирова «Каспий» возглавил экс-президент федерации футбола области Марат Такенов.
Руководство уже проинформировало футболистов, тренеров и персонал о значительном сокращении заработной платы. Также «Каспий» сократит количество сотрудников в клубе.
Напомним, «Каспий» после пяти туров КПЛ не имеет в своем активе ни одного очка. Клуб расстался с грузинским тренером Кахабером Цхададзе.