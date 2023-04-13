В казахстанском клубе начали массово сокращать зарплаты футболистам и персоналу

Источник: соцсети

В клубе после неудачного старта в КПЛ произошли перестановки в руководстве. Вместо директора Ержана Джамбирова «Каспий» возглавил экс-президент федерации футбола области Марат Такенов.

Руководство уже проинформировало футболистов, тренеров и персонал о значительном сокращении заработной платы. Также «Каспий» сократит количество сотрудников в клубе.