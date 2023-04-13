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22:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан может возглавить «Аль-Наср». Роналду участвует в переговорах

Главным тренером «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, может стать Зинедин Зидан.

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Источник: Reuters

Главным тренером «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, может стать Зинедин Зидан. Об этом сообщает инсайдер Джеймс Бенге на своей странице в социальной сети.

По информации источника, после отставки Руди Гарсии руководство клуба заинтересовалось в том, чтобы француз стал их следующим наставником. Нападающий Криштиану Роналду участвует в переговорах и пытается убедить Зидана решиться на переезд в Саудовскую Аравию. Также Жозе Моуринью может возглавить саудовский клуб.

Ранее сообщалось, что у Гарсии был конфликт с форвардом Криштиану Роналду, а также с другими игроками клуба. Португалец выражал недовольство работой тренера и стилем игры команды.

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