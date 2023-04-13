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23:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» пригласил на собеседование Нагельсмана, пишут СМИ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Руководство английского футбольного клуба «Челси» пригласило на собеседование немецкого тренера Юлиана Нагельсмана, сообщает Bild.

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Источник: Reuters

Нагельсману предоставят возможность лично изложить свои идеи. Ранее собеседование прошел испанец Луис Энрике. Отмечается, что он произвел хорошее впечатление. Нагельсман и Энрике считаются главными фаворитами на пост нового тренера лондонцев.

Исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона является Фрэнк Лэмпард, который сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля.

Нагельсман покинул пост главного тренера немецкой «Баварии» 24 марта, его сменил экс-тренер «Челси» Томас Тухель. Специалист возглавлял «Баварию» с лета 2021 года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

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