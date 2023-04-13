«Челси» пригласил на собеседование Нагельсмана, пишут СМИ

Нагельсману предоставят возможность лично изложить свои идеи. Ранее собеседование прошел испанец Луис Энрике. Отмечается, что он произвел хорошее впечатление. Нагельсман и Энрике считаются главными фаворитами на пост нового тренера лондонцев.

Исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона является Фрэнк Лэмпард, который сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля.