«Челси» пригласил на собеседование Нагельсмана, пишут СМИ
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Руководство английского футбольного клуба «Челси» пригласило на собеседование немецкого тренера Юлиана Нагельсмана, сообщает Bild.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Руководство английского футбольного клуба «Челси» пригласило на собеседование немецкого тренера Юлиана Нагельсмана, сообщает Bild.
Нагельсману предоставят возможность лично изложить свои идеи. Ранее собеседование прошел испанец Луис Энрике. Отмечается, что он произвел хорошее впечатление. Нагельсман и Энрике считаются главными фаворитами на пост нового тренера лондонцев.
Исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона является Фрэнк Лэмпард, который сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля.
Нагельсман покинул пост главного тренера немецкой «Баварии» 24 марта, его сменил экс-тренер «Челси» Томас Тухель. Специалист возглавлял «Баварию» с лета 2021 года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».