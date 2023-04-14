Гальтье подаст в суд после обвинений в расизме

Ранее появилась информация, что во времена работы в «Ницце» Гальтье сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Юрист Оливье Мартен утверждает, что Гальтье «с удивлением узнал об оскорбительных и клеветнических обвинениях» со стороны бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье.