Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:30
Кремонезе
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Осасуна
Все события
11:31 (мск), источник: Sport24

Гальтье подаст в суд после обвинений в расизме

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье обратится в суд после обвинений в расистских высказываниях. Об этом сообщает Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее появилась информация, что во времена работы в «Ницце» Гальтье сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Юрист Оливье Мартен утверждает, что Гальтье «с удивлением узнал об оскорбительных и клеветнических обвинениях» со стороны бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье.

По данным источника, жалоба будет подана в парижскую прокуратуру. Гальтье намерен подать иск против Фурнье, а также журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины, которые, по мнению тренера, распространили клевету.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина выложила фото в нижнем белье, наглядно показав свой секрет
Дочь экс-футболиста «Зенита» уехала из России: «Не хочу туда больше»
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь