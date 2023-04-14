Гальтье подаст в суд после обвинений в расизме
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье обратится в суд после обвинений в расистских высказываниях. Об этом сообщает Le Parisien.
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье обратится в суд после обвинений в расистских высказываниях. Об этом сообщает Le Parisien.
Ранее появилась информация, что во времена работы в «Ницце» Гальтье сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».
Юрист Оливье Мартен утверждает, что Гальтье «с удивлением узнал об оскорбительных и клеветнических обвинениях» со стороны бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье.
По данным источника, жалоба будет подана в парижскую прокуратуру. Гальтье намерен подать иск против Фурнье, а также журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины, которые, по мнению тренера, распространили клевету.