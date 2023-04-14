«Пока я в Лансе — будет йога». У «ПСЖ» во Франции нашёлся неожиданный конкурент

«ПСЖ», несмотря на присутствие в составе звёздного трио Мбаппе — Месси — Неймар, в этом сезоне не завоюет легко даже чемпионский титул во Франции. На колесе у Парижа сидит, казалось бы, скромный «Ланс». Разница между конкурентами всего шесть очков. «Кроваво-золотые» тоже хотят золото и жаждут крови чемпиона. В субботу, 15 апреля, команды Кристофа Галтье и Франка Эза сыграют между собой, и это повод рассказать о сенсационном «Лансе».

Кто тренирует «Ланс»

В 2020-м «Ланс» вернулся в Лигу 1. В феврале того года команду и возглавил Эз, не имевший самостоятельного опыта на серьёзном уровне. К 48 годам в его тренерской карьере были фарм-клубы «Лорьяна» и «Ланса» и один сезон в качестве ассистента в том же «Лорьяне». Ещё Франк поработал с юношами «Ренна» и с малоизвестными командами на низком уровне. И вот уже три года и два месяца Эз строит свой «Ланс».

Получается, как видите, успешно. В сезоне-2020/2021 «кроваво-золотые» заняли седьмое место в Лиге 1 и едва не пробились в еврокубки, в следующем чемпионате команда снова финишировала седьмой, а теперь взлетела на рекордную для себя высоту. От сегодняшнего «Ланса» точно не ждали, что он сможет повторить результат команды 1998 года, которая выиграла единственное в истории клуба золото. Ещё четырежды коллектив с севера Франции финишировал вторым: в последний раз это случилось в 2002-м.

Эза пока плохо знают за пределами Франции. Он и игроком был не очень известным: выступал на позиции полузащитника, сыграл огромное количество матчей во втором дивизионе, а вот до Лиги 1 не дотянул. Любопытный факт — Франк увлекается йогой.

Мы уделяем йоге по часу, это часть восстановительных процедур, необходимая работа над дыханием. У нас есть инструкторы, и тут я эгоист — не иду на уступки. Пока я в «Лансе», в «Лансе» будет йога. Франк Эз главный тренер «Ланса»

Как играет «Ланс»

Основная схема для главного тренера «Ланса» — с тремя центральными защитниками. Либо 3−4−2−1, либо 3−5−2. Впрочем, были матчи, в которых Эз сыграл и с четвёркой сзади. Можно сказать, это достаточно гибкий коуч. В нынешнем сезоне система особенно эффективно работала до февраля 2023-го. К тому моменту у «кроваво-золотых» было всего одно поражение в 22 матчах во всех турнирах. А за последние три месяца команда Эза проиграла трижды. Повлияла на результаты в том числе ограниченная по глубине скамейка. Но сейчас у «Ланса» четыре победы подряд в Лиге 1.

«Ланс» играет очень интенсивно, однако при этом не упрощает свой футбол. Здорово переходит из обороны в атаку. У Эза хорошие подстройка и взаимодействия игроков, а в прессинге он использует персональные ориентировки — тогда «Ланс» напоминает «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини.

Кое в чём команда Эза даже сильнейшая во Франции. Например, по показателю xG у неё лучшая оборона: соперники «Ланса» наиграли лишь на 1,15 гола за матч. У «кроваво-золотых» меньше всего потерь на своей половине поля (11 за игру), а по общему количеству потерь мяча (62) они уступают только «ПСЖ». По входам в финальную треть «Ланс» делит первое место с «ПСЖ», «Марселем» и «Лиллем» (по 44). По навесам — первое место с «Нантом» (15). Очевидно, и тактический фол есть в наборе инструментов Эза: у «Ланса» 14 нарушений за матч — второй результат после «Аяччо». Эти цифры помогают понять стиль игры команды, нарисовать её портрет.

Кто лидеры «Ланса»

Ключевая фигура в составе «Ланса» — пожалуй, центрхав Секо Фофана. Капитан команды, самый дорогой её игрок по версии Transfermarkt (оценивается в € 30 млн). Мобильный футболист, с ударом, обводкой и умением доставлять мяч в нужные зоны. В этом сезоне чемпионата Франции у 27-летнего ивуарийца, рождённого в Париже, четыре гола и четыре голевые передачи.

Нельзя не выделить лучшего бомбардира команды — 23-летнего бельгийца Луа Опенду. Быстрый форвард, хорошо работающий с мячом на скорости и здорово открывающийся за спины. Он забил 15 голов и отдал два голевых паса. Именно Опенда стал автором победного мяча в домашнем матче первого круга с «ПСЖ», который «Ланс» выиграл со счётом 3:1. Ориентировочная стоимость Луа — € 20 млн. Парень играет во Франции первый сезон: прошлым летом его выкупили у «Брюгге» за € 9,8 млн.

28-летний вратарь Брис Самба выдал 12 «сухарей» в 30 турах Лиги 1. Он один из лучших в лиге по показателю надёжности — отбил 78% ударов в створ. Уроженец Конго — кандидат в сборную Франции. В марте попадал в заявку на матчи отборочного цикла Евро-2024 с Нидерландами и Ирландией. Первым номером у Дидье Дешама он вряд ли станет, но Самба прогрессирует: год назад «Ланс» купил голкипера у «Ноттингем Форест» за € 5 млн, а теперь его оценивают в € 10 млн.

Футбол Франция 2022/2023 Тур 31, 15.04.2023, 22:00 ПСЖ - Ланс -

23-летний аргентинский центральный защитник Факундо Медина, 28-летний польский правый вингбек Пшемыслав Франковски, 32-летний французский форвард Флорьян Сотока (лучший ассистент команды с девятью голевыми передачами) — все эти игроки тоже проводят замечательный сезон. Например, Сотока лидирует в «Лансе» по голевым моментам (48), ударам (67), попаданиям в створ (34) и созданным моментам (35). А 24-летний австрийский центральный защитник Кевин Дансо — на первом месте во всей Лиге 1 по количеству технико-тактических действий (2929 ТТД с 90% успеха).

Интересно, что по общей стоимости состава «Ланс» занимает лишь восьмое место в чемпионате Франции. Игроки «кроваво-золотых» все вместе тянут на € 184 млн — это почти в пять раз меньше, чем у «ПСЖ» (€ 882 млн). Почти в два раза меньше, чем у «Монако» (€ 324 млн) и «Ренна» (€ 320 млн). Тем не менее команда Эза доказывает справедливость известной фразы: в футбол играют не деньги, а люди. Так что «Ланс» едет в Париж к Мбаппе и Месси за победой.

После выигрыша у «ПСЖ» на своём поле Эз взял микрофон и спел с фанатами команды: «“О-ле-ле, о-ла-ла, а что случилось? Мы их надрали!” По-хорошему наглый тренер у “Ланса”. Кстати, в октябре 2022-го клуб продлил с ним контракт на пять лет.