«ПСЖ» поддержал главного тренера Галтье на фоне обвинений в расизме

«Клуб поддерживает Кристофа Галтье после многочисленных и неприемлемых угроз, которые он получил в свой адрес. Клуб желает, чтобы правда была установлена правосудием. “ПСЖ” против проявлений нетерпимости на поле и за его пределами. Борьба с расизмом и с любыми другими формами дискриминации — фундаментальное обязательство клуба», — заявили в «ПСЖ» на пресс-конференции, видео которой представлено на официальном сайте клуба.