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14 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Герта» Шварца разгромно проиграла «Шальке» и опустилась на последнее место в бундеслиге

«Герта» в гостях проиграла «Шальке» в матче 28-го тура бундеслиги — 2:5.

Шальке-04
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Источник: Reuters

Дубль в составе хозяев оформил Мариус Бюльтер. Еще по голу забили Тим Скарке, Симон Теродде и Марцин Каминьски. За берлинцев отличились Стеван Йоветич и Марко Рихтер.

После этого матча «Шальке» набрал 24 очка и поднялся с последнего места в бундеслиге, обойдя «Штутгарт» и «Герту», которая теперь замыкает турнирную таблицу. С лета прошлого года берлинцев возглавляет экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц.

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Шальке-04
5:2
Первый тайм: 2:1
Герта
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