«Герта» Шварца разгромно проиграла «Шальке» и опустилась на последнее место в бундеслиге

Дубль в составе хозяев оформил Мариус Бюльтер. Еще по голу забили Тим Скарке, Симон Теродде и Марцин Каминьски. За берлинцев отличились Стеван Йоветич и Марко Рихтер.

После этого матча «Шальке» набрал 24 очка и поднялся с последнего места в бундеслиге, обойдя «Штутгарт» и «Герту», которая теперь замыкает турнирную таблицу. С лета прошлого года берлинцев возглавляет экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц.