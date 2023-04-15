«Реал» продлил контракт с 37-летним Модричем
«Реал» продлил контракт с полузащитником Лукой Модричем. Об этом утверждает известный инсайдер и журналист Николо Скира.
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«Реал» продлил контракт с полузащитником Лукой Модричем. Об этом утверждает известный инсайдер и журналист Николо Скира.
По данным источника, контракт Модрича продлен до лета 2024 года.
Действующее соглашение с 37-летним хорватом истекало летом 2023 года.
В текущем сезоне Модрич принял участие в 40 матчах за «Реал» во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.