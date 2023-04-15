«Бавария» летом попытается купить Кейна
По информации The Independent, «Бавария» будущим летом планирует подписать капитана «Тоттенхэма» и сборной Англии нападающего Гарри Кейна.
Бавария
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По информации The Independent, «Бавария» будущим летом планирует подписать капитана «Тоттенхэма» и сборной Англии нападающего Гарри Кейна.
Руководство мюнхенского клуба планирует использовать то обстоятельство, что «шпоры» не хотят продавать своего лидера другой английской команде.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.
По сведениям других источников, главной трансферной целью «Баварии» на лето является 24-летний форвард «Наполи» Виктор Осимхен.