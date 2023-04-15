«Астон Вилла» выиграла пять матчей подряд в АПЛ впервые с 1998 года.

В матче 33-го тура чемпионата Англии команда Унаи Эмери обыграла «Ньюкасл» со счетом 3:0. «Астон Вилла» выиграла пятый матч подряд и занимает шестое место (50 очков).

Как сообщает Opta команда впервые с 1998 года смогла одержать победы в стольких матчах подряд. Тогда это было под руководством Джона Грегори.