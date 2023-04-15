«Милан» сыграл вничью с «Болоньей» в 30-м туре Серии А

Встреча завершилась ничейным исходом (1:1). На ранний гол полузащитника болонцев Николы Сансоне на первой минуте игры своим точным ударом ответил хавбек миланцев Томмазо Побега в концовке первого тайма. Во второй половине игры командам не удалось забить гол.

«Милан», занимающий четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сравнялся по набранным очкам с «Ромой» (53). Однако команда Жозе Моуринью свой матч 30-го тура проведёт в воскресенье, 16 апреля, с «Удинезе».

Во вторник, 18 апреля, «россонери» предстоит гостевая игра с «Наполи» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 мск.