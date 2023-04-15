«Бавария» и дортмундская «Боруссия» синхронно потеряли очки

Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью со «Штутгартом» — 3:3. Гости забили два мяча в первом тайме усилиями Себастьена Аллера (26) и Дониелла Малена (33). На 39-й минуте с поля был удален футболист «Штутгарта» Константинос Мавропанос, но хозяева сравняли счет благодаря голам Танги Кулибали (78) и Йоши Вагномана (84). На третьей компенсированной минуте Джованни Рейна вновь вывел «Боруссию» вперед, но на седьмой «Штутгарт» снова отыгрался — отличился Силас Катомпа Мвумпа.