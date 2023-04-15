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21:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» синхронно потеряли очки

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
Хоффенхайм
Боруссия Д
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Источник: Reuters
Футбол

Германия 2022/2023
Тур 28, 15.04.2023, 16:30

Бавария1Хоффенхайм1

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:1. В составе «Баварии» отличился Бенжамен Павар (17-я минута), у «Хоффенхайма» забил Андрей Крамарич (71).

Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью со «Штутгартом» — 3:3. Гости забили два мяча в первом тайме усилиями Себастьена Аллера (26) и Дониелла Малена (33). На 39-й минуте с поля был удален футболист «Штутгарта» Константинос Мавропанос, но хозяева сравняли счет благодаря голам Танги Кулибали (78) и Йоши Вагномана (84). На третьей компенсированной минуте Джованни Рейна вновь вывел «Боруссию» вперед, но на седьмой «Штутгарт» снова отыгрался — отличился Силас Катомпа Мвумпа.

Футбол

Германия 2022/2023
Тур 28, 15.04.2023, 16:30

Штутгарт3Боруссия Д3

«Бавария» набрала 59 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» (57) идет второй. «Хоффенхайм» с 29 очками занимает 13-е место, «Штутгарт» (24) — 16-й.

Результаты других матчей’Кельн«- “Майнц” — 1:1; “Лейпциг” — “Аугсбург” — 3:2.

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