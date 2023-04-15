Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер» в матче АПЛ

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Джон Стоунз (5-я минута) и Эрлинг Холанд (13 — пенальти, 25). У гостей отличился Келечи Ихеаначо (75).

Холанд забил 32 мяча в текущем чемпионате и повторил достижение форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (2017/18) по голам за сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 20 клубами. Общий рекорд турнира принадлежит Энди Коулу (1993/94) и Алану Ширеру (1994/95), которые забили по 34 мяча. Однако тогда в АПЛ принимали участие 22 команды.

Для «Манчестер Сити» (70 очков) эта победа стала шестой кряду в АПЛ. «Горожане», занимающие второе место в турнирной таблице, сократили отставание от лидирующего лондонского «Арсенала» (73). «Лестер» (25) продлил серию без побед в чемпионате Англии до девяти матчей. Команда располагается на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 26 апреля примет «Арсенал», «Лестер» 22 апреля дома сыграет с «Вулверхэмптоном».