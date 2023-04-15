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15 апреля, источник: Чемпионат.com

Де Брёйне оформил 100-й голевой пас за «Сити» и стал 2-м в истории АПЛ по этому показателю

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отметился результативным пасом в победном матче АПЛ с «Лестером» (3:1).

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Суммарно на счету бельгийского хавбека 101 голевой пас в АПЛ. Самую первую результативную передачу он отдал в сезоне-2013/2014 в качестве футболиста «Челси».

Таким образом, Де Брёйне стал лишь вторым футболистом за всю историю АПЛ, который отдал 100 результативных пасов в составе одной команды. Ранее этого добивался валлиец Райан Гиггз в составе «Манчестер Юнайтед».

Гиггз является лидером в истории АПЛ по голевым пасам, на его счету 162 передачи.

В текущем сезоне Де Брёйне провёл в составе «Манчестер Сити» 39 матчей во всех турнирах, сумев забить семь голов и набрав 23 ассистентских балла.

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